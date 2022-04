Alte Post in Lienz sperrt bald wieder auf: Textilkette zieht ein

„In den Obergeschoßen entstehen Büros und außerdem Wohnungen, die durch das Krankenhaus genutzt werden können“, so Pletzer weiter. „In Summe kostet die Renovierung des Hauses rund fünf Millionen Euro.“ Der Plan, aus der alten Post ein Hotel zu machen, wurde fallen gelassen. „Der Bau ist dafür nicht so gut geeignet, das wäre zu aufwändig“, meint der Unternehmer aus dem Brixental.

Die Pletzer Gruppe betreibt unter anderem die IDM-Wärmepumpenfabrik in Matrei in Osttirol. Sie ist aber auch in der Immobilienbranche tätig, mit Einkaufszentren in Klagenfurt oder Graz.

Seit die Postfiliale Lienz 2016 an einen anderen Standort gezogen ist, war es im alten Haus still geworden. Pläne hatte es mehrere gegeben. Ein Einkaufszentrum-Projekt war gescheitert, weil die Betreiber in Konkurs gehen mussten. Bei den Hotelplänen spießte es sich auch bei der Anbindung an die Bundesstraße. (co)