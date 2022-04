Farbspektakel in monumentalem Format im Dresdner Zwinger

Dresden – In der Gemäldegalerie Alte Meister im Dresdner Zwinger wird heute nicht nur eine große Edward-Hopper-Schau eröffnet, sondern auch das 2,67 Meter hohe und 8,20 Meter breite Gemälde „Il grande spettacolo in cielo“ von Andrea Bischof präsentiert. Das die in Wien lebende Tiroler Künstlerin auf Einladung von Stephan Koja, dem Direktor der Gemäldegalerie, speziell für diesen prominenten Ort in Öl auf Leinwand gemalt hat.