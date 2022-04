Die „Job-Begleiter“ in Landeck legen Bilanz vor

Landeck – Seit Oktober 2019 betreibt der Sozialdienstleister Arbas Tirol eine Geschäftsstelle in Landeck. Ein zehnköpfiges Team unterstützt und begleitet Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Arbas steht übrigens für Arbeitsassistenz. „Zu den schwierigen Rahmenbedingungen in Pandemie-Zeiten kommen im Bezirk Landeck die saisonalen Arbeitsmarkt-Schwankungen dazu“, zeigt Nicole Schießwald auf, die von Anfang an im Landecker Team dabei war. Die Bereitschaft der Betriebe, Mitarbeiter mit Behinderung aufzunehmen, wertet sie als „zufriedenstellend“.