Rauch zu Covid-Welle im Herbst und Abwerzgers Ziele: Das war „Tirol Live“

Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen war am Mittwoch via Zoom aus Wien bei „Tirol Live” zugeschaltet. Rauch geht davon aus, dass es im Herbst eine vierte Auffrischungsimpfung braucht. Das Wort Freedom-Day will er nicht in den Mund nehmen, zu oft habe man die Pandemie bereits für beendet erklärt.