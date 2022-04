Schuss löste sich aus Dienstwaffe: Polizist in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Am Ende eines Einsatztrainings der Polizei in Innsbruck trug sich am Dienstagnachmittag ein Unfall zu. Ein 25-jähriger Polizist führte eine Funktionsüberprüfung seines Holsters durch. Dabei löste sich laut Aussendung versehentlich ein Schuss aus seiner Dienstwaffe. Das Projektil ging durch das Holster und traf den Beamten am rechten Oberschenkel.