Cobra, Berater und des Kanzlers Not: Affäre um Personenschützer zieht Kreise

Wien – In Sachen Cobra-Affäre – es geht um zwei Personenschützer der Familie von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer – ist der Akt an die Staatsanwaltschaft Korneuburg delegiert worden. Die Anklagebehörde in Wiener Neustadt hat von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren gegen eine „bekannte Person“ eingeleitet: Der Verdacht: Amtsmissbrauch. Ob der Brisanz des Falles sei das Verfahren an die Oberstaatsanwaltschaft Wien weitergeleitet worden. Diese habe den Fall der Behörde in Korneuburg überantwortet.