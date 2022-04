Zeller Bahn stand wegen Defekt still: Wintersportler warteten eine Stunde

Ein Defekt stellte Hunderte Wintersportler bei der Mittelstation und in den Gondeln der Bergbahn in Zell am Ziller auf eine Geduldsprobe.

Zell a. Z. – Plötzlich herrschte am Dienstagnachmittag bei der Rosenalmbahn der Zillertal Arena in Zell am Ziller Stillstand. Knapp eine Stunde gab es für die Wintersportler am Berg keine Möglichkeit, ins Tal zu kommen. Die Talabfahrt ist nicht mehr befahrbar und gesperrt, die zweite Gondelbahn hat die untere Sektion bereits geschlossen und die Rosenalmbahn rührte sich nicht mehr vom Fleck.