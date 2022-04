Auferstehung für Ostern: Bräuche der Karwoche finden wieder wie früher statt

Besonders hoch wird das auch in der Bezirkshauptstadt Imst gefeiert. Schon am Palmsonntag ziehen mehr als 1000 Menschen „übers Bergl“, auch wenn die typischen über 30 Meter hohen Palmlatten einen anderen Weg nehmen müssen. In der Karwoche wird der „Gang übers Bergl“ beinahe zur Pflicht: Von der Johanneskirche über den „steinigen Weg“ hinauf zur Laurentiuskapelle und weiter zur Pestkapelle. Dort ist am heutigen Gründonnerstag der blutschwitzende Jesus am Ölberg zu sehen: Leuchtende rote „Tropfen“ perlen dabei über das Bild und laden zur Andacht ein. Ab morgen ist dort das Heilige Grab aufgestellt.