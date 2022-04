Lehrlingsabkommen unterzeichnet: Schramböck exportiert Lehre in USA

Lexington, Innsbruck – Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) unterschrieb gestern einen Vertrag über ein gemeinsames Lehrlingsabkommen zwischen den USA und Österreich. „Wir werden weltweit um unsere Lehrausbildung beneidet“, so Schramböck. Mit dem neuen Lehrlingsabkommen sollen die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Österreich gestärkt werden. Das so genannte „Memorandum of Understanding“ wurde von US-Arbeitsminister Martin Walsh und Schramböck im Egger-Werk in North Carolina unterzeichnet. Das Unternehmen zählt zu den wichtigsten Betreibern der dualen Ausbildung österreichischer Prägung in den USA. Dieses Jahr bildet Egger 30 Lehrlinge aus.