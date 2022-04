"Red Rocket": Träume in der Trailer-Hölle

Diesmal schickt er das abgehalfterte Porno-Sternchen Mickey zurück nach Texas zu seiner Ex-Frau Lexi (Bree Elrod), mit der er einst auszog, um sich in Los Angeles vor Kameras auszuziehen. Mit viel mitleidiger Überredungskunst schafft es der Versager, sich bei Lexi und ihrer Mutter im mehr als bescheidenen Trailer-Home einzunisten und einen Job als Marihuana-Verkäufer zu bekommen. Doch der krankhaft optimistische Hochstapler wird daheim in der Provinz nicht etwa demütig, sondern sieht in der 17-jährigen Donut-Verkäuferin Strawberry (Suzanna Son) gleich seine Chance auf ein Comeback in der Erwachsenenfilm-Branche. Dabei ist der Möchtegern-Zuhälter umgeben von selbstbewussten Frauen, von der lokalen Gang-Leaderin und ihrer geschäftstüchtigen Tochter bis zu Strawberry, die in Mickey ein Ticket raus aus der ländlichen Redneck-Depression erkennt. Die Chemie zwischen den Darstellenden stimmt vom ersten Augenblick an. Simon Rex brilliert in seiner maßgeschneiderten Hauptrolle.