„Nicht nachvollziehbar“: Aufgehobene Fuchs-Suspendierung sorgt für Debatten

Das Justizministerium hatte die Suspendierung mit der „Schwere der zur Last gelegten Pflichtverletzung im dienstlichen Interesse bzw. zur Wahrung des Standesansehens“ argumentiert.

Die Fuchs vorgeworfene Falschaussage rührt von seinem Auftritt im Ibiza-U-Ausschuss her. Am 10. März des Vorjahres war er dort gefragt worden, ob er Aktenteile weitergegeben habe. Er sagte unter Wahrheitspflicht den Mandataren sinngemäß, sich daran nicht zu erinnern, er dies daher weder bestätigen noch ausschließen könne.

Wie sehen Fachleute die Sache? Die Entscheidung des OGH sei zu akzeptieren, konstatierte der Antikorruptionsexperte Martin Kreutner – er ist auch einer der Proponenten des dahingehenden Volksbegehrens – in Ö1: „Es geht darum, ob die Würde und das Ansehen des Amtes gefährdet sind. Wir haben abgesehen von der Person die Funktion eines Leitenden Oberstaatsanwalts, der wegen Amtsdelikten angeklagt ist. Hier das Ansehen nicht gefährdet zu sehen, ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Der Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk sagte zur Tiroler Tageszeitung: „Die Suspendierung ist insofern erstaunlich, als auch Experten darauf hinweisen, dass es wegen geringerer Verdachtsmomente Suspendierungen gegeben hat.“ Die Angelegenheit sei aber „zweischneidig“, fügt Funk an. Fuchs’ Aufgabenbereich habe sich ja geändert: „Und Pilnacek ist in dem Bereich freigesprochen worden.“ In erster Instanz, nicht rechtskräftig.