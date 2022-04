Keine Haft: Gooding Jr. räumt Schuld wegen Belästigung ein

New York – Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. (54) hat in einem Verfahren wegen Belästigungsvorwürfen seine Schuld eingeräumt. Im Gegenzug für das Eingeständnis kommt der Schauspieler nun um eine mögliche Haftstrafe herum, wie die New York Times und andere US-Medien am Mittwoch berichteten.

Vor einem Gericht in New York räumte Gooding ein, im Jahr 2018 in einem Club in Manhattan einer Frau einen Kuss auf den Mund aufgezwungen zu haben, wie Deadline.com unter Berufung auf Gerichtsakten berichtete. Demnach räumte er in zwei weiteren Fällen ein, Frauen begrapscht zu haben.