Nach Spiegel-Rücktritt: Finanzexpertin Lisa Paus übernimmt Familienressort

Berlin – Lisa Paus ist ausgewiesene Finanzexpertin, künftig muss die deutsche Grünen-Politikerin aber ein ganz anderes Themenfeld beackern: Die 53-jährige Diplom-Volkswirtin wird neue Familienministerin und tritt damit die Nachfolge von Anne Spiegel an, die wegen der Kritik an ihrem Familienurlaub nach der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Jahr zurückgetreten war.

Paus stand bisher in der Berliner Politik nicht in der ersten Reihe, hat sich aber durch Sachkenntnis in der Steuer- und Finanzpolitik einen Namen gemacht.

Bereits seit 2009 gehört die am 19. September 1968 in Nordrhein-Westfalen geborene Paus dem Bundestag an, und hat dort maßgeblich die Finanzpolitik der Grünen mitgestaltet - als Grünen-Obfrau im zuständigen Ausschuss, Leiterin der Arbeitsgruppe Finanzen, und als finanzpolitische Sprecherin. Derzeit betreut sie dieses Themengebiet als stellvertretende Fraktionschefin. In der vergangenen Legislaturperiode vertrat sie zudem ihre Fraktion im Wirecard-Untersuchungsausschuss.