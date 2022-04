Weihnachts-Einbruch bei Verona Pooth: Eine Million Euro Schaden

Düsseldorf – Bei dem Einbruch in der Villa von TV-Moderatorin Verona Pooth an Heiligen Abend haben die Diebe einen Schaden von etwa einer Million Euro verursacht. Den Ermittlungen nach – die sich unter anderem auf Überwachungsvideos stützen – war eine vierköpfige Bande in das Haus im Düsseldorfer Vorort Meerbusch eingebrochen. Die Einbrecher nahmen unter anderem einen Safe mit, den sie in einen Kleinwagen der Familie packten. (dpa)