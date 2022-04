Hotel-„Ausverkauf“ an Investoren soll gestoppt werden

Landeck, Serfaus – Weil Hoteliere der „Aufbau-Generation“ keine Nachfolger hatten, verkauften sie ihre Betriebe an russische und holländische Investoren. Fallbeispiele sind in Serfaus, Ried und Sölden bekannt. Selbst der Bürgermeister weiß oft nicht, wer die aktuellen Besitzer sind.

Nicht selten wird aus „Investorenhotels“ die Liquidität „abgesaugt“ und damit deren ökonomische Lebensfähigkeit gefährdet. Derart aktuelle Themen greifen Studierende am Universitätsstandort Landeck auf. Das Thema Betriebsnachfolge wurde kürzlich in einem Forschungsprojekt von UMIT und Uni Innsbruck bearbeitet und in einer Studie zusammengefasst, wie Studienleiter Prof. Peter Heimerl mitteilte.