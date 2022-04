Marie Kreutzers „Corsage“ läuft beim Filmfestival in Cannes

Cannes – Marie Kreutzers neuer Kinofilm „Corsage“ wird bei heurigen Filmfestival von Cannes (17. bis 28. Mai) in der Sektion „Un certain regard“ zu sehen sein. In „Corsage“ geht es um die von Vicky Krieps dargestellte Elisabeth von Österreich – und die höfische Vorgabe, auch mit 40 noch die junge, schöne und vor allem schweigsame Kaiserin zu sein. Neben „Corsage“ laufen 14 weitere Filme in der „Certain regard“-Reihe, darunter „Sick of Myself“ des Norwegers Kristoffer Borgli und „Beast“, das Regiedebüt der Schauspielerin Riley Keough.