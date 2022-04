Symbolträchtige Passion in Thiersee: Spiel vom Leben und Sterben Jesu

Thiersee, Innsbruck – Der heutige Karfreitag ist ein Tag des Gedenkens, auch des Innehaltens. Ein Tag mit Symbolen und Traditionen. So auch im Unterland, genauer gesagt in Thiersee.

Seit mehr als zwei Jahrhunderten bringt man in Thiersee die Geschichte vom Leben und Sterben Jesus Christi auf die Bühne. Damals – im Jahr 1799 – gelobten die Thiersee-rInnen, das Spiel alljährlich in der Fastenzeit aufzuführen, um das Tal vor den Schrecken des Krieges zu bewahren. „Unsere Spiele werden seit jeher als Solidaritätsbekundung verstanden, sind sie doch schließlich aus dem Wunsch heraus entstanden, Kriege zu vermeiden. Leider ist dies im Schatten des Krieges in der Ukraine heuer ein besonders aktueller Aspekt, der bei allen 25 Aufführungen nicht außer Acht gelassen werden soll“, betont Obmann Michael Juffinger. Die Premiere der Passionsspiele am 12. Juni rückt unterdessen immer näher.