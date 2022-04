Unterländer Alko-Unfalllenker erschien nicht einmal zum Prozess

Forderungen an den Alko-Lenker für Verletzungen und das kaputte E-Bike konnte das Unfallopfer jedoch gestern beim Prozess nicht stellen. Wiederum war der wegen grob fahrlässiger Körperverletzung Angeklagte nicht erschienen. Bei der Polizei hatte er zumindest sein Verschulden schon eingestanden – er wollte gegen die Einbahn einfach den Weg abkürzen. So kann das Opfer Schäden nun allenfalls auf dem Zivilrechtsweg einklagen.

Ein studierter Mediziner steht seit Längerem mit dem Staat so über Kreuz, dass er von diesem keine Schriftstücke mehr annehmen will. Beim Zustellversuch eines Urteils wurde so der Arm eines Polizisten über ein Schiebefenster verletzt. Machte gestern nicht rechtskräftig 1440 Euro Geldstrafe plus 483,96 Euro an den Polizisten. (fell)