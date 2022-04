Online-Ankauf von Verdienstkreuz durch das Land Tirol sorgt für Wirbel

Ins Rollen gebracht hatte die Sache der Südtiroler Heimatbund. Via E-Mail wies dessen Obmann Roland Lang die Landeshauptleute von Tirol und Südtirol auf das Verkaufsangebot in einem Online-Portal hin. Er habe „um die notwendigen Schritte“ ersucht, „damit dieser hohe Orden des Landes Tirol nicht in falsche Hände gerät und seiner Würde und Ehre beraubt wird“, erklärt Lang in einer Presse-Mitteilung.