Viele Osterfeste, Street Food Market, Max Mutzke in Ischgl: Das ist am Wochenende los in Tirol

Musikalisch gibt es u.a. von Max Mutzke (Ischgl) und Voodoo Jürgens (Kufstein) was auf die Ohren und während sich in Alpbach Volleyballer im Schnee matchen, wird in See auf der Piste gesurft. Außerdem laden Ostermärkte zum Flanieren ein. Das und mehr ist am Wochenende los in Tirol.

© imago/Böhm/Zangerl/TVB Paznaun/TT