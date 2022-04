54 Flüchtlinge wurden in Niederösterreich in Sattelanhänger entdeckt

Pressbaum – Auf dem A1-Parkplatz Großram in der Gemeinde Pressbaum (Bezirk St. Pölten) sind 54 Flüchtlinge, darunter drei Frauen und ein Kind, in einem abgestellten Sattelanhänger entdeckt worden. Der Lenker des Lkw, ein 46-jähriger polnischer Staatsbürger, hatte das Gespann Polizeiangaben vom Freitag zufolge mehr als eine Stunde lang in der prallen Sonne platziert und auf Klopfzeichen nicht reagiert. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.