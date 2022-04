Mehrere Jagdsitze in Steinberg am Rofan zerstört: Hoher Schaden

Steinberg am Rofan – Unbekannte Täter haben zwischen derm vergangenen Freitag und Dienstag mehrere Jagdsitze im Jagdgebiet Guffert zerstört. Fünf der sechs Sitze wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt, ein weiterer von Montag auf Dienstag. Die Täter rissen die Jagdsitze nieder und zerstörten diese vermutlich mit einer Axt. Dem Aufsichtsjäger entstand ein Schaden in mittleren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)