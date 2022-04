Diebstahl im Autohaus: Katalysator von abgestelltem Pkw in Mils gestohlen

Mils – Irgendwann zwischen10 Uhr am 8. April und 16 Uhr am heutigen Freitag haben ein oder mehrere unbekannte Täter einen Katalysator aus einem Pkw in Mils gestohlen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Autohauses abgestellt. Der oder die Täter durchtrennten das Metallrohr am Krümmer, sodass der dazwischenliegende Katalysator inkl. Lambda-Sonde entfernt werden konnte. Die Erhebungen zur Ausmittlung der Täterschaft sind im Gange. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Eurobereich. (TT.com)