„amicitia for Ukrainian Students“: CV.tirol unterstützt Ukraine-Flüchtlinge

Auf Initiative des CV.tirol haben sich die christlichen Tiroler Hochschulverbindungen zusammengeschlossen und das Projekt „amicitia for Ukrainian Students“ ins Leben gerufen. Bei der Benefizveranstaltung ‚Pray for Ukraine‘ wurden 5350 Euro gesammelt. Dabei sei „die Idee entstanden, dass wir gemeinsam ein größeres Hilfsprojekt aufstellen wollen“, berichtet der Vorsitzende des CV.tirol, Marius Wolf. Am Folgeprojekt beteiligten sich die Universitätspfarre und mehr als 1500 Studierende und Akademiker aus den Innsbrucker Verbindungen.