Junge Zillertaler Akteure sind heiß auf die Bühne

Uderns – „Es wäre gut, wenn man es mal gut sein lassen könnte. Wenn nicht immer wieder was Neues hermuss. Das ginge zu weit, sich irgendwann die Haarfarbe seines Kindes aussuchen zu können“, meinen Hannah und Mara und fangen mit Bibiana, Mayla, Lilly und Felix zwischen Schminken und Generalprobe eine philosophische Diskussion über Handys, Markenmode, Klassenunterschiede und Künstliche Intelligenz (KI) an. Die Teenager zählen zum rund 15-köpfigen Ensemble des heurigen U21-Steudltenn-Theaterprojekts und proben seit Oktober für ihren großen Auftritt: die Uraufführung des Stücks „Die KI schlägt zurück“ am kommenden Dienstag in der Steudltenn in Uderns. Bis zum 22. April wird in acht Vorstellungen unsere Welt in zehn Jahren gezeigt: Das Klimaziel wurde erreicht – offenbar dank Robotern, die von Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind. Eine Gruppe junger Hackerinnen will das Geheimnis lüften.