Gemeinde Prutz lehnt Vermietung an Psychiater ab

Prutz – Nach einem turbulenten Wahlkampf und einer Volksbefragung ist die Zukunft des umstrittenen Gesundheitszentrums in der Obergrichter Gemeinde Prutz weiter offen. Keine Entspannung gibt es im Konflikt zwischen Bürgermeister Heinz Kofler und dem Gemeindearzt Philipp Plangger. Nun hat der Gemeinderat ein weiteres Ansuchen des Arztes abgelehnt. Er wollte Teile seiner Praxis an zwei Tagen die Woche an einen Psychiater untervermieten. „Somit hat Prutz den einzigen niedergelassenen Psychiater im Bezirk Landeck“, kündigte Plangger im Februar in den sozialen Medien an. Bereits jetzt arbeiten im Arzthaus mehrere Medizinerinnen und medizinisches Fachpersonal. Anders als bei früheren Fällen hat der Gemeinderat das Untermietverbot aber nicht aufgehoben. Elf der 14 Gemeinderäte stimmten dagegen.