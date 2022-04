Tschon zu Betten-Debatte: „Viele gute Strategiepapiere bleiben wirkungslos“

Innsbruck – Angesichts der Debatte um die rechtliche Verankerung der 300-Betten-Grenze für Hotels in Tirol – schon 2020 schrieb sie das Land in einem Strategie-Papier nieder – hält Landesumweltanwalt Walter Tschon mit Kritik nicht hinterm Berg.

Immer wieder würden zu unterschiedlichen Materien Strategiepapiere entwickelt, doch sobald es um die rechtliche Umsetzung geht, wird auf die Bremse gestiegen. „Ich war bei der Ausarbeitung zahlreicher Strategiepapiere, Maßnahmenpläne und dergleichen involviert, bei denen auch die maßgeblichen Interessenvertretungen und NGOs dabei waren. So ein Prozess dauert ein, zwei Jahre, und am Ende kommt zwar oft ein zielorientiertes, gutes Konstrukt heraus, allerdings ohne jegliche Verbindlichkeit und das geht schlussendlich ins Leere“, sagt Tschon. Das habe er etwa bei der Nachhaltigkeits- und Klimastrategie „Leben mit Zukunft“ erlebt, bei der Moorstrategie und jüngst bei der Tourismusstrategie. „Solche Entscheidungsgrundlagen machen nur Sinn, wenn die inhaltlich großteils sehr guten Ansätze über eine freiwillige politische Selbstbindung hinausgehen“, so Tschon.