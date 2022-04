Der X3 von BMW wurde zum Bayerischen Elektrizitätswerk

Die Lösung könnte beim BMW-Händler zu finden sein. So haben die Bayern ihr Erfolgs-SUV X3 in nahezu perfekter Weise in einen Stromer verwandelt. Das Auto selbst ist und bleibt jedoch ein hochwertiger und fahraktiver X3.

Ein Elektrizitätswerk, das es in sich hat. So sprintet der iX3 in 6,8 Sekunden auf 100 km/h oder spielt einfach den vor Souveränität strotzenden und betont nervenschonenden Gleiter. Wie gewohnt bei BMW, haben die Ingenieure dem Fahrzeug viel Feinarbeit angedeihen lassen. Das ganze Fahren zeigt höchstes Niveau, mehrstufiges Rekuperieren von Energie macht nicht nur Kilometer, sondern auch Spaß. Zusätzlich rekuperiert der IX3 auch vorausschauend aktiv. Entscheidend: Der Fahrspaß knabbert nicht wie allzu oft an der Alltagstauglichkeit. So zog der iX3 im TT-Test rund 22,5 KWh Strom – ein Bestwert in seiner Klasse. Über 300 Kilometer sind mit diesem X3 praktisch immer drin, aber gemäßigt eben auch mehr als 400 Kilometer. Geladen kann das E-SUV mit bis zu 150 kW werden. Das bringt 100 Kilometer in zehn Minuten. Bei noch oft anzutreffenden 11-kW-Ladern dauert die Vollladung 7,5 Stunden.