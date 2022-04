Toyota stülpt mit dem Yaris Cross die Hosen hoch

Hinter der schicken Front unseres hochbeinigen Japaners arbeitet die bewährte Kombination aus Benzin- und Elektromotor. Ein 1,5-Liter-3-Zylinder-Benziner mit 92 PS (82 kW) wird von einem 80 PS (59 kW) starken E-Motor unterstützt. Zusammen bringt es das Duo auf 116 PS, die sich aus dem Stand weg ordentlich ins Zeug legen. Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt man 11,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 km/h. Der Antrieb wird mit einem E-CVT-Getriebe kombiniert, das seine Vorteile vor allem in der Stadt ausspielt. Wer aber die volle Leistung abruft, der merkt, dass die Geräuschdämmung nicht ganz so gut funktioniert. Wirklich beachtlich ist, wie oft einem das kleine grüne Kontrolllämpchen im Cockpit signalisiert, dass man rein elektrisch unterwegs ist. Verbräuche um die fünf Liter verwundern also nicht. Ein echtes Ausstattungs-Highlight ist der automatische Einparkassistent. Er kann sich bestimmte Parkpositionen merken und dann automatisch wie zuvor einparken. Zudem fährt vom Matrix-LED-Scheinwerfer bis hin zum adaptiven Tempomaten alles mit, was man sich wünschen kann. In Anbetracht des Gesamtpakets sind die 32.478 Euro, die unser Testwagen kostet, wirklich ein guter Preis.