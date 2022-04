Der neue Škoda Karoq: Die Summe vieler Details

Der Škoda Karoq fährt mit mehr Qualitätsanmutung, rundum geschärftem Look und vielen schlauen Aerodynamik-Updates in den Frühling. © Škoda

Von Stefan Pabeschitz

Entgeltliche Einschaltung

Porto – Überraschend viele Details haben die Škoda-Ingenieure in ihrem Kompakt-SUV Karoq aufgespürt, um sie zu verbessern. In Österreich rangiert der Allrounder vor allem bei Privatkunden konstant unter den beliebtesten Modellen, im internen Skoda-Duell hält er nach Octavia und Fabia Platz Nummer drei. Bis zum Modellwechsel in etwa drei Jahren soll ihn die umfassende Auffrischung fit halten, die neuen Modelle sind bereits bestell- und, was derzeit nicht selbstverständlich ist, laut Hersteller auch mit vertretbaren Lieferzeiten verfügbar.

Hinzunehmen ist dafür allerdings gegenüber der bisherigen Variante ein recht saftiger Preissprung: Beim Basismodell mit 110 PS sind es 4810 Euro, bei den stärkeren Versionen und höherer Ausstattung fällt der Tarifschub geringer aus. Der Diesel mit 115 PS startet ab 32.100 Euro, ganz oben in der Palette thront der 190-PS-Benziner mit Automatik und Allrad um 46.420 Euro.

Geboten wird dafür aber mehr als nur zusätzliches optisches Prestige: Die nach innen nun schmaler auslaufenden LED-Scheinwerfer schärfen den optischen Auftritt, in der Ausstattung Sportline, sonst optional, sind sie mit Matrix-Technik bestückt. Die Lichtausbeute ist unvergleichlich besser und ein merkbarer Sicherheitsvorteil, dazu funktioniert das automatische „Ausschneiden“ des Gegenverkehrs aus dem Lichtkegel perfekt.

Äußerlich machen auch der neue Kühlergrill mit stärker ausgestellten vertikalen Streben und dadurch erzieltem 3D-Effekt einiges her, dazu ist das Layout der vorderen Schürze geometrischer geworden. Dahinter ist nun eine aktive Kühlerjalousie untergebracht, seitliche Schlitze erzeugen einen so genannten Air-Curtain als Richtung Radhäusern und Fahrzeugflanken optimierten Luftstrom. Dezenter sind die Änderungen am Heck ausgefallen: LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinker sind jetzt serienmäßig an Bord, ein massiverer Dachspoiler und etwas tiefer gezogener Diffusor helfen zusammen mit dem nun vollverkleideten Unterboden dank kumuliertem Aerodynamik-Effekt beim Spritsparen. Auch das Design der Felgen in den Größen von 17 bis 19 Zoll wurde dahingehend optimiert.

Die bisher optional erhältlichen Digitalinstrumente gehören nun zum Serienumfang, beim Cockpit-Layout selbst gibt es keine Änderungen. Dafür ist eine verbesserte Klimaanlage eingezogen, dazu neue Dokorleisten und erweiterte Ambientebeleuchtung. Mit dem Eco-Paket können optional erstmals Sitzstoffe aus Recycling-Material gewählt werden.