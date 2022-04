Inzing – In Inzing läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr: Gegen 9.30 Uhr ist am Samstag in einer Industriehalle ein Brand ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen die Bewohner des Ortes die Fenster und Türen geschlossen halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Einsatzkräften nicht.