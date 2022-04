Industriehalle in Inzing stand in Flammen: Hightech im Brandeinsatz

Inzing – Die gute Nachricht vorweg: Dem Ostereiersuchen im Freien steht am Sonntag in Inzing nichts im Wege. Beim Großbrand im Entsorgungsunternehmen Freudenthaler am Samstag waren keine kritischen Stoffe in Brand geraten, sondern fester Abfall. Schon gegen Mittag konnte deswegen die Aufforderung an die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, zurückgenommen werden.