„Putin schickt jemanden, um ihn zu töten": Drohungen gegen Italiens Außenminister

Rom/Udine – Die italienische Polizei hat drei Personen identifiziert, die für Drohbriefe gegen Außenminister Luigi Di Maio verantwortlich gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft in Rom ordnete Hausdurchsuchungen in Mailand, Vicenza und Udine an, berichteten italienische Medien am Samstag. Bei den Durchsuchungen konnten anonyme Telefonkonten gefunden werden, die zur Weiterleitung der Drohungen genutzt wurden. "Putin schickt jemanden, um ihn zu töten", hieß es demnach auf Telegram-Kanälen.