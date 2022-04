Highlights im Video: Telfs holte gegen Admira Dornbirn ersten Punkt

Per schöner Einzelleistung samt Schlenzer in das lange Eck erzielte Ex-Profi Julius Perstaller am Samstag in der Regionalliga West beim 1:1-Heimremis gegen Admira Dornbirn den Ausgleich (47.). Böse Zungen behaupteten, die Oberländer erzielten an diesem Tag noch einen weiteren Treffer. Denn der Rückstand gegen die Vorarlberger (35.) entsprang einem Missverständnis zwischen einem Verteidiger und Torhüter Daniel Mittermair. „Die letzten sechs Tore haben wir uns fast alle selbst geschossen“, musste der akribische Telfs-Trainer Werner Rott keine stundenlange Analyse betreiben, um einen Grund für die zuletzt fehlende Ausbeute (nur ein Punkt aus vier Spielen) ausfindig zu machen.