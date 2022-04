WM-Play-off: Favorit Island ließ Österreich keine Chance

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat erstmals seit 2017 wieder eine WM- oder EM-Endrunde verpasst. Das ÖHB-Team musste sich am Samstag im Rückspiel des WM-Play-offs in Hafnarfjördur Island erwartungsgemäß mit 26:34 (15:19) geschlagen geben. Österreich hatte gegen den hohen Favoriten auch schon das Hinspiel in Bregenz mit 30:34 verloren und ist bei der Endrunde im Jänner 2023 in Polen und Schweden nur Zuschauer.

Das Team von Ales Pajovic zeigte gegen die Weltklassemannschaft in der ersten Halbzeit offensiv eine gute Leistung. Die Österreicher spielten wie schon am Mittwoch in der Anfangsphase auf Augenhöhe und lagen meist knapp in Führung. Nach 20 Minuten (Stand 12:12) setzte sich die Klasse der Isländer aber durch. Die Nordeuropäer zogen sukzessive davon und gingen mit einer Vier-Tore-Führung in die Halbzeitpause.