Grenzenlose Zusammenarbeit für die Freunde von „Nasha Katha“

Die drei Emmaus-Mitarbeiter brechen in Innsbruck Richtung Ukraine auf.

Innsbruck, Drohobytsch – Seit mehr als sieben Wochen kämpfen die Ukrainer nun um ihr Land, ihr Leben und für ihre Zukunft. Mit wachsendem Entsetzen verfolgen viele das Schicksal der Menschen dort. Die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter des Vereins Emmaus in Innsbruck gilt dabei speziell einer kleinen Sozialeinrichtung in Drohobytsch südlich von Lwiw, Lemberg. Auch in dieser Region gab es Raketeneinschläge. Die Stadt ganz im Westen des Landes liegt aktuell abseits der großen Kriegsschauplätze, doch auch hier geht es – wenn auch derzeit nicht ums nackte Überleben – um die Existenz.