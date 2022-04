Nordkorea meldet Test von Lenkwaffe: Trägersystem für Atomwaffen?

Pjöngjang – Nordkorea hat nach eigenen Angaben weitere Fortschritte bei der beabsichtigten Stärkung der eigenen Kapazitäten für einen Atomschlag gemacht. Das Land habe erfolgreich eine neuartige taktische Lenkwaffe getestet, berichteten die Staatsmedien am Sonntag, ohne den Zeitpunkt des Tests oder andere Details zu nennen. Doch hieß es, die Entwicklung dieses Waffensystems sei von großer Bedeutung, um die Feuerkraft von Artilleriegeschützen an der Frontlinie und die Effizienz beim Einsatz von "taktischen Atomwaffen" zu erhöhen. Machthaber Kim Jong Un habe den Test überwacht.

Nordkoreas Atomwaffenprogramm gehört zu den gefährlichsten Konflikten weltweit. Das Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri schätzt auf Basis des produzierten spaltbaren Materials, dass das Land 40 bis 50 Atomsprengköpfe bauen oder gebaut haben könnte. Nordkorea hatte sich 2003 aus dem Vertrag über eine Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen zurückgezogen. Die international isolierte kommunistische Führung in Pjöngjang sieht in den Atomwaffen eine Überlebensgarantie. Sie hält an ihrem Atomprogramm trotz harter UN-Sanktionen fest und nimmt damit in Kauf, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gehemmt wird.