Erfolg für Tiroler Breakdance-Duo auf dem Weg zu Olympia

Wien – Zwei Jahre vor dem Olympia-Debüt in Paris sind beim BC One Cypher Austria in der Wiener Expedithalle die besten heimischen Breakdancer gekürt worden. Die Siege gingen an Sina Ajadour (Sina) und Fouad Ambelj (Lil Zoo) aus Tirol. Sie dürfen Österreich damit beim Weltfinale der Turnierserie im November in New York vertreten. (APA)