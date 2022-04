Grüne machen Spitzenkandidatur-Bewerber Anfang Mai öffentlich

Innsbruck – Die Tiroler Grünen lassen sich noch Zeit, das "Geheimnis" zu lüften, wer konkret und in welcher Konstellation sich um die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2023 bewirbt. Man werde die Kandidaten erst in einer Pressekonferenz am 6. Mai präsentieren, sagte Landessprecher Christian Altenweisl. Bis heute, Montag, um 24.00 Uhr könne sich Kandidaten bewerben.