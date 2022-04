Tiroler beim Tour-Auftakt mittendrin statt nur dabei

Innsbruck, Primiero – Nach seiner furiosen Baskenland-Rundfahrt vor einer Woche fühlt sich der Osttiroler Felix Gall dieser Tage noch nicht am Zenit seiner Schaffenskraft: „Ich habe mich nicht gut, aber auch nicht schlecht gefühlt“, bilanzierte der 23-Jährige am Ostermontag nach der Auftakt-Etappe der „Tour of the Alps“ zwischen Cles und Primiero (160 Kilometer/3700 HM). Platz fünf, und das noch dazu vor Kalibern wie Richie Porte (7./AUS), Mikel Landa (25./ESP), Hermann Pernsteiner (30./AUT) oder Ex-Tour-Sieger Chris Froome (73./GBR) war schließlich aller Ehren wert. Und dass Etappensieger Geoffrey Bouchard ausgerechnet aus seinem französischen AG2R-Team kommt, reduziert den Druck für Gall & Co. zusätzlich.