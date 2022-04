Ischgler Osterkonzert mit Max Mutzke und 14.000 Skifahrern

Ischgl – Simply Red eröffnete die Serie der Frühlingskonzerte in Ischgl, am Ostersonntag folgte nun der deutsche Sänger und Songwriter Max Mutzke. Hatte man zuletzt Pech mit dem Wetter, fand der Auftritt auf der Idalpe in 2320 Metern Höhe dieses Mal bei strahlendem Sonnenschein statt, das Konzert war gut besucht. 14.000 Besucher zählten die Bergbahnen im Skigebiet.

Die Wintersaison dauert in Ischgl bis zum 1. Mai. Zum „Top of the Mountain Closing Concert“ am 30. April erwartet man die US-amerikanische Rockband Kings of Leon. (TT)