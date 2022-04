Zwei Paragleiter im Bezirk Schwaz schwer verletzt

Fügenberg, Finkenberg – Zwei Paragleiter wurden am Ostermontag bei Unfällen im Bezirk Schwaz schwer verletzt. Zunächst musste ein 61-Jähriger gegen 13 Uhr in Fügenberg aus noch unbekanntem Grund eine Notlandung durchführen. Im Bereich der Kunzenraste auf etwa 1230 Metern Seehöhe prallte der Gleitschirmpilot gegen einen Holzzaun und zog sich dabei ein Polytrauma zu. Er wurde vom Notarzthubschrauber Martin 7 nach Innsbruck in die Klinik geflogen.

Nicht einmal eine halbe Stunde später geriet ein 31-Jähriger in Finkenberg mit seinem Gleitschirm in eine Notlage. Wegen einer Windböe klappte der Schirm im Bereich des Penken-Panoramarestaurants nach vorne. Trotz Werfen des Retterschirms stürzte der Pilot rund 20 Meter in die Tiefe und schlug in einer Senke auf. Der 31-Jährige verständigte selbst die Leitstelle über den Unfall, fuhr anschließend mit der Gondel ins Tal und begab sich in die Sportclinic in Mayrhofen. Dort wurde eine schwere Verletzung an der Wirbelsäule festgestellt. Der 31-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik überstellt. (TT.com)