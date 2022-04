Innsbruck – eine Allerweltsstadt? Wofür die Stadt stehen soll

Warum sollen Gäste nach Innsbruck kommen? Aus Liebe, weil viel los ist und weil die Stadt Alpines und Urbanes vereint. Innsbruck hat derzeit aber auch weniger tolle Ansichten. Wie jene des einzigen Fünf-Sterne-Hotels, das leer steht, und des Fleckerlteppichs in der Altstadt.

Innsbruck – Ist nun in Innsbruck zu viel oder zu wenig los? Und weshalb sollte man als Gast nach Innsbruck kommen? Während vor der Pandemie die Massen in der Altstadt das Thema waren, ist nun die Frage, wie Österreichs Städtetourismus wieder auf die Beine kommt und wie viel Tourismus man überhaupt noch haben will.