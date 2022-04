Lasagne oder Laserpistole? „Wet Leg“ mit starkem Debüt

Innsbruck – Ihr erster Hit kam 2021 in der Horizontalen daher. Auf einer Chaiselongue lässt es sich schließlich nicht nur gemütlich dahinfläzen. Sondern noch ganz andere Dinge tun. Keine Angst, allzu explizit wird „Chaise Longue“ von Wet Leg nicht. Man zieht lieber die eine oder andere Muffinmetapher heran – und setzt vor allem auf Gaga-Gegröle. Weil sich „On the chaise longue / all day long / on the chaise longue“ im Endlosloop eben so schön trällern lässt.