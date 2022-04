Gregor Bloéb gab Debüt: Salzburger Ariadne in Mailand

Mailand –Am Tiroler Landestheater hat Gregor Bloéb mit der „Zauberflöte“ zuletzt Oper inszeniert. An der Mailänder Scala hat der 54-jährige nun sein Debüt als Operndarsteller gegeben – Sänger wäre für den Part des Haushofmeisters in Richard Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ wohl etwas übertrieben. Die Premiere fand am Karfreitag statt. Bis 3. Mai steht die Produktion auf dem Spielplan des weltberühmten Opernhauses. Wirklich neu ist die Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf nicht. Sie entstand 2012 für die Salzburger Festspiele. Den Haushofmeister gab damals Peter Mati´c. Später war die Produktion auch an der Wiener Staatsoper zu sehen.