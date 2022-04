Erber Brennhäusl: Traditionelle Tiroler Brennkunst hautnah erleben

Schnaps zu brennen hat in ganz Tirol eine jahrhundertealte Tradition. Die hochprozentigen Erzeugnisse sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und bei der einheimischen Bevölkerung gleichermaßen beliebt wie bei den Gästen aus aller Herren Länder. Seit 1651 steht der Name Erber für Edelbrände auf allerhöchstem Niveau. So werden hier seit mehr als 350 Jahren edelste Tropfen von höchster Qualität nach altem Handwerk gebrannt. Für die hohe Qualität ist der Einsatz von besten Rohstoffen Voraussetzung. „Wir setzen auf langjährige Partnerschaften mit unseren Obstbauern, die zum größten Teil aus Tirol und Südtirol stammen. Vollreifes Obst in bester Qualität ohne Druckstellen wird von mir persönlich ausgesucht. Doppelt gebrannt, mit eigenem Bergquellwasser versetzt und lange gereift – so werden unsere Edelbrände und Schnäpse zur echten Tiroler Genusskultur,“ schwärmt Brennmeister und Edelbrandsommelier Christian Schmid.