Land macht 18 Millionen Euro zusätzlich für Kinderbetreuung locker

32.500 Kinder, um 795 Kinder mehr als im Vorjahr, werden derzeit in Tiroler Kinderbetreuungseinrichtungen betreut.

Innsbruck – Das Land Tirol hat in ihrer Regierungssitzung am Dienstag zusätzliche 18,25 Millionen Euro für den Ausbau der elementaren Bildungseinrichtungen freigegeben. "Es ist unser Ziel, Tirol zum familienfreundlichsten Bundesland zu machen. Aus diesem Grund stellen wir jährlich 18,25 Millionen Euro zusätzlich zu den bereits budgetierten Personalkosten für elementare Bildungseinrichtungen zur Verfügung", erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

"Die zusätzlichen 18,25 Millionen Euro sind ein Anreiz für Erhalter – Gemeinden sowie private Institutionen – von elementaren Bildungseinrichtungen, die Öffnungszeiten zu verlängern, ganz besonders in den Ferien. Hier benötigen die Familien und ganz besonders Alleinerziehende mehr Unterstützung“, sagte Palfrader .

Die Förderung der Ferienöffnung wird neu gestaltet und gleichzeitig maßgeblich angehoben. Bisher war die Förderung nach der Anzahl der Schließtage der Einrichtung gestaffelt. Die Förderung neu wird anhand der Öffnungsstunden der Einrichtung in den Ferienzeiten berechnet. Darüber hinaus wird eine Förderung für Leitungstätigkeit in elementaren Bildungseinrichtungen eingeführt. „Die Lebensentwürfe von Eltern haben sich in den vergangenen Jahren wesentlich verändert und damit auch die Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, begründete LH-Stv. Ingrid Felipe (Grüne) diesen Schritt.