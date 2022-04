23-Jähriger in Innsbruck von Polizei kontrolliert: Beamte fanden Cannabispflanzen

Innsbruck – Ein junger Österreicher ist am Dienstagmittag in Innsbruck eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten hielten den Kastenwagen des 23-Jährigen gegen 13 Uhr auf. Die Beamten hegten im Zuge der Kontrolle den Verdacht, der Mann könne Suchtmittel konsumiert haben. Ein Drogentest verlief positiv.

Bei der Amtsärztin wurde der Mann dann jedoch für fahrtüchtig erklärt. Er gab jedoch an, bereits seit mehreren Jahren regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Ein Richter ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an. Die Beamten fanden mehrere Cannabispflanzen in einem professionellen Gewächshaus im Schlafzimmer des Mannes. Dort waren sie zum Trocknen aufgehängt.