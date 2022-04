Der April steht in Kitzbühel unter „GREENfluencing

Am 23. April findet im Sportpark das #repairtogo – Reparatur Café statt. Für diese Aktion werden wieder freiwillige HelferInnen gesucht, Die Reparaturwerkstatt ist eine Initiative, bei der Kitzbüheler ihre Elektrogeräte, Fahrräder, kaputte Bekleidung und Sonstiges kostenlos von Fachleuten reparieren lassen können. Reparieren statt wegwerfen ist ein Bewusstsein, das wieder mehr an Bedeutung gewinnt.

Beim #estutnichtweh-Aktionstag am 30. April 2022, mit Start im Gries, sind umweltbewusste Freiwillige und Vereine eingeladen, vormittags auf verschiedenen Strecken in Kitzbühel gemeinsam Müll zu sammeln. Das Ziel von #estutnichtweh ist es, die Natur und die Berge sauber zu halten.

So soll die Landschaft gesäubert und gleichzeitig ein Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur geschaffen werden. Mit einem sinnvollen Einsatz der Ressourcen Kitzbühels und in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung wird so im April ein positives Zeichen gesetzt – damit die Stadt Kitzbühel auch die nächsten 750 Jahre so lebenswert bleibt. (TT)