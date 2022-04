Nach Drama am Pragser Wildsee: Warnung vor Betreten von Eisflächen

Am Pragser Wildsee in Südtirol brachen am Osterwochenende 14 Menschen im Eis ein.

Innsbruck, Prags – Einsatzreiche Tage liegen hinter den Rettungskräften am Pragser Wildsee in Südtirol. Hunderte Menschen betraten am Wochenende die dünne Eisschicht, insgesamt 14 brachen darin ein und mussten, wie berichtet, gerettet werden. Es grenzt an ein Wunder, dass keiner der Betroffenen starb. Auch ein Baby, das in die Innsbrucker Klinik gebracht werden musste, schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Das vier Monate alte Kleinkind aus Italien wurde inzwischen auf die Normalstation verlegt.